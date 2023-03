Rosolini, 40 percettori del Reddito impegnati nei Progetti di utilità collettiva

L'assessora ai Servizi Sociali delComune di Rosolini, Lucia Piazzese e il comandante della Polizia Municipale. Salvatore Latino, hanno presentato due progetti di Pubblica Utilità Collettiva, che vanno ad aggiungersi ad altri tre PUC già attivati nel cor 2022.

I progetti avranno durata di un anno e vedranno impegnati 40 beneficiari di reddito di cittadinanza che a gruppi di 20 si alterneranno a favore della collettività. I progetti attivati sono:

“In più di Più Bis” che vedrà impegnati 8 percettori di reddito di cittadinanza nel settore Servizi Sociali, in attività di supporto e potenziamento di azioni a favore della comunità e della cittadinanza.

“Entriamo a scuola” che vedrà coinvolti 31 percettori a sostegno del Corpo di Polizia Municipale, che all’esterno degli edifici scolastici supporteranno i Vigili Urbani durante gli orari di ingresso e di uscita da scuola degli studenti di scuola materna, primaria e superiore di primo grado.

I beneficiari del Reddito partecipanti ai Puc sono stati selezionati per il 50% dal Centro per l’Impiego e per il 50% dall’ufficio dei Servizi Sociali.

Molti percettori di RDC si sono rifiutati di aderire ai progetti, perdendo, così, il diritto al beneficio.

"Personalmente un plauso lo rivolgo a chi invece ha aderito e ne ha condiviso gli obiettivi - dice Lucia Piazzese - rendendosi utile alla collettività in cui vive, rendendo merito allo Stato per il beneficio ricevuto e, soprattutto, dando prova che il lavoro è sinonimo di dignità. Un mio ringraziamento va anche al personale e al dirigente dei Servizi Sociali, Orazio Candido, per il lavoro svolto, per l'attuazione ed il coordinamento dei progetti in essere".

(Nella foto Lucia Piazzese durante la presentazione dei Puc)