Genitori Lgbt, Paita: è forma moderna di sfruttamento della donna

"Sono contrarissima alla gestazione per altri, perche' e' una forma moderna di sfruttamento della donna". Lo dice a Radio anch'io su Radio 1 Raffaella Paita, Presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato. "Noi siamo una forza politica - spiega la senatrice del Terzo Polo - che ha lavorato per il riconoscimento dei diritti degli omosessuali, per le unioni civili, come dimostrano tutte le cose che ha fatto il governo Renzi. Ma sulla Gpa, lo dico con chiarezza, sono contrarissima. Dobbiamo essere saldi in difesa dei diritti della donna".