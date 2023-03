Volo cancellato, da Pozzallo a Monza col bus: l'Odissea dei calciatori della Young

Disavventura con il lieto fine per i ragazzi non dell'Asd Young Pozzallo, società della provincia di Ragusa affiliata "Insieme al Monza" per la stagione 2022/2023. Una storia che racconta di passione, di 1.600 chilometri percorsi, più di 20 ore di pullman, fatica e felicità, per raggiungere Monza e il Monza, e vederlo giocare contro la Cremonese. Quando il volo dei ragazzi viene cancellato poco prima della partenza, per un attimo a prevalere è lo sconforto: "Ma non potevamo arrenderci, era tanto che programmavamo questo viaggio, ci tenevamo troppo", spiega uno degli organizzatori. A vincere sugli inconvenienti è quindi la passione: "Subito ci siamo messi in moto per trovare una soluzione alternativa: un pullman! Ci hanno preso per matti sentendo questa idea ma dentro di noi sapevamo che era la scelta giusta. Non potevamo perderci questa occasione". Ha così inizio il viaggio, un lungo viaggio. Finalmente eccoli arrivare al centro sportivo Luigi Berlusconi - Monzello, per una giornata che difficilmente dimenticheranno, sotto la guida esperta degli educatori. Alle ore 10:30 sono pronti a scendere in campo, per sfidare le formazioni biancorosse Under 12 e Under 10. Nel pomeriggio tutti allo stadio, per la sfida Monza-Cremonese.

Al termine della giornata, il responsabile dell'ASD Young Pozzallo Claudio Lupo è entusiasta, proprio come i suoi ragazzi, e racconta: "La passione che abbiamo visto in tutti coloro che fanno parte della famiglia AC Monza, la loro disponibilità, sono un'ulteriore conferma della scelta fatta. Credere nel loro progetto si è dimostrata la giusta direzione da continuare a percorrere. Il Monza è una Società ambiziosa e presente, vicina e attenta a società affiliate come la nostra, per noi è un onore farne parte".