Sfruttamento del lavoro, controlli a Siracusa alla Seus: servizio 118

Personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Siracusa, coordinato dalla locale Procura della Repubblica, sta dando esecuzione a una misura di controllo giudiziario di azienda, nei confronti della società S.E.U.S. S.C.P.A. che ha in gestione i servizi pubblici di assistenza e del pronto intervento del 118, all’interno dell’ambito territoriale della Regione Sicilia a intero capitale pubblico. Le ipotesi di reato contestate sono lo sfruttamento dei lavoratori e la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, poiché, in concorso tra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sfruttando e intimidendo i dipendenti.