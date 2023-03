Ragusa, celebrato il Precetto Pasquale interforze in Cattedrale

Stamattina alle 11, presso la Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa, si è svolta la messa per la preparazione alla Santa Pasqua di tutte le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare della Provincia.

L’importante celebrazione liturgica del periodo quaresimale è stata officiata dal Vescovo Giuseppe La Placa e concelebrata dai cappellani delle Forze di Polizia presenti ed è stata partecipata dal Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri, dal Questore di Ragusa Pinuccia Albertina Agnello, dai Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco e numerosi appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre Forze di Polizia in uniforme.

Presenti, altresì, i rappresentanti delle Associazioni di tutte le Forze di Polizia, le rappresentanze sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Nell’omelia, Monsignor La Placa ha ringraziato gli appartenenti alle Forze di Polizia e dell’Ordine operanti in provincia, per il quotidiano impegno profuso al servizio della comunità, senza mai dimenticare i valori della fede cristiana che unisce tutti in una rinnovata speranza di pace. Ha altresì ringraziato tutti gli operatori per assicurare ogni giorno l’accoglienza di profughi e migranti, sfuggiti alla guerra, alla violenza e alla miseria.

Il Questore di Ragusa- anche a nome dei Comandanti Provinciali delle altre Forze di Polizia e dell’Ordine, condividendo il messaggio del Vescovo, ha voluto sottolineare il prezioso e professionale servizio svolto da tutte le donne e gli uomini in uniforme nei tre anni di pandemia a tutela dei cittadini e del territorio, a dimostrazione che la comunità degli appartenenti alle Forze di Polizia rimane sempre un sicuro punto di riferimento per la collettività, confidando in essi per la continuità della mission che li contraddistingue come servitori dello Stato.

Ai numerosi custodi della sicurezza presenti in Cattedrale e a quelli assenti perché impegnati a garantire la sicurezza del territorio, il Questore Giusy Agnello ha rivolto l’augurio di una Santa Pasqua di luce per il tempo a venire, certa che il periodo buio della pandemia si sia chiuso, senza però dimenticare il sacrificio di quanti hanno operato per raggiungere questo traguardo.