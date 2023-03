Manifestanti di Macron occupano la stazione di Parigi

Manifestanti contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron hanno invaso i binari alla gare de Lyon, tra le principali stazioni ferroviarie di Parigi, da cui partono anche i treni per l'Italia: è quanto riferisce un giornalista di Bfm-Tv presente sul posto, aggiungendo che la circolazione dei treni è stata perturbata.

Nella capitale francese, l'odierno corteo contro la riforma previdenziale partirà alle 14 da Place de la Bastille diretto a Opéra. Manifestazioni anche in altre città di Francia come Rennes.

Blocchi anche verso il pricipale aeroporto di Parigi. I manifestantii del sindacato CGT di Roissy Charles de Gaulle hanno bloccato l'autostrada A1 che porta al terminal 1 dello scalo. Code interminabili di auto e taxi sono ferme in attesa di uno sblocco, mentre file di viaggiatori sono costretti a camminare a piedi ai bordi dell'autostrada per raggiungere il loro terminal.

Intanto è scattato l'allerta sulle riserve di cherosene sia a Charles de Gaulle che all'aeroporto di Orly sempre a causa degli degli scioperi. La situazione nei due scali parigini è "diventata critica", dichiara alla France Presse il ministero della Transizione ecologica di Parigi. Una situazione dovuta al blocco di una raffineria della Normandia, attualmente in sciopero contro la riforma previdenziale. Da giorni, la Direzione Generale dell'Aviazione Civile (Dgac) avvisa le compagnie aeree che le riserve di cherosene negli aeroporti parigini è "sotto tensione", invitandoli ad assumere precauzioni. Queste tensioni si aggiungono alla crescente penuria di benzina e gasolio alle stazioni di servizio del Paese.