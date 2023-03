Brunori dal ritiro di Girona: "L'obbiettivo del Palermo sono i play off, nostra forza non arrenderci"

Prima l'esperienza a Manchester, ora quella a Girona. Il Palermo di Eugenio Corini respira aria europea grazie alla nuova proprietà e guarda al futuro con ottimismo e grandi obiettivi. I rosanero sono in ritiro nella città spagnola e, presso il centro sportivo di una società "sorella", lavorano per preparare al meglio lo scontro diretto di sabato 1 aprile a Parma, sfida molto importante in chiave playoff. Matteo Brunori, dopo aver saltato la gara con il Modena, conta di recuperare dall'infortunio e di essere a disposizione di Corini. "Questo ritiro sicuramente ci servirà per recuperare al meglio le energie - le parole del capitano rosanero in un'intervista rilasciata al sito del club -. Io ho avuto piccoli acciacchi, questa pausa mi farà bene per recuperare e sono convinto che il gruppo in questo ritiro si rafforzerà. Da capitano voglio ringraziare, a nome di tutta la squadra, il Girona per accoglienza e ospitalità e per darci la possibilità di allenarci in questo centro sportivo. Dopo Manchester è una nuova esperienza internazionale, con questa proprietà riusciamo a vedere anche al di fuori della città di Palermo, a provare altri metodi di lavoro e di organizzazione, per ogni giocatore è un bene mettere queste esperienze nel proprio bagaglio".

L'ultima gara disputata dal capitano e bomber della squadra in casa del Cittadella con un gran gol in rovesciata. "Penso sia stato uno dei miei più belli anche se purtroppo mi ha procurato il piccolo stop, ma prendo le note positive - spiega l'attaccante -, anche perché sto recuperando al meglio e sto lavorando per rientrare prima possibile in vista del rush finale che sarà molto importante". Col Modena non c'era, ma i suoi compagni sono riusciti a conquistare una bella vittoria segnando anche 5 reti.

"In questa partita si è vista la forza del gruppo perché abbiamo ribaltato in casa un risultato difficile. Nel secondo tempo siamo rientrati in campo con coraggio e la voglia di portare a casa tre punti molto importanti. Questa vittoria sicuramente ci dà forza e coraggio per finire al meglio il campionato, sappiamo tutti dove vogliamo arrivare". Ormai non è più un segreto, l'asticella si è notevolmente alzata. "Il mister lo ha detto chiaramente, l'obiettivo è cambiato: siamo tutti consapevoli che abbiamo tutte le carte in regola per far sì che accada, ce la metteremo tutta per raggiungere i playoff e non per fare la comparsa ma per farli nel miglior modo possibile".

La rosa si è allargata a gennaio e questo consente a Corini di poter scegliere in base allo stato di forma dei singoli elementi.

"La squadra è stata formata e costruita per essere tutti allo stesso livello, abbiamo giocatori che non si sono mai arresi e che non si arrendono mai - sottolinea Brunori -. È la forza di questo gruppo, lo abbiamo dimostrato anche l'anno scorso: questo deve essere il nostro motto e lo sarà per sempre". In più a spingere i rosanero c'è il 12esimo uomo..."Vedere lo stadio sempre più pieno è un'emozione indescrivibile, ci dà coraggio e forza", dice il bomber che sul suo ruolo da trascinatore dice: "Essere il capitano del Palermo è una delle cose più belle, un compito che ti riempie di orgoglio e responsabilità positive che ti fanno sentire vivo.

Sono contento e orgoglioso di indossare la fascia". Ultime battute sulla città, più in generale sulla piazza. "Vivo la vita di Palermo in maniera molto tranquilla. Ho un bellissimo rapporto con i palermitani, gente genuina che ama il calcio e che ci fa sentire molto importanti. Noi dobbiamo ricambiare la fiducia che trasmette la città".