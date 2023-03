Elezioni a Catania, Caruso (FI): atteggiamento costruttivo di Salvini

"Noi non possiamo che apprezzare i toni che Matteo Salvini ha utilizzato oggi. Il leader della Lega ha rimesso nei giusti toni il problema. Non ha imposto il suo nome ma ha posto sul tavolo la candidatura di Valeria Sudano per Catania.

Questo è un atteggiamento costruttivo. Spero venga fuori il senso di responsabilità di tutti. Quella della Sudano è una candidatura autorevole e importante che verrà fatta al tavolo del centrodestra in programma domani mattina a Palermo". Così Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, a margine di un convegno sulle infrastrutture nell'isola, al quale partecipa il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, allo Iemest - Istituto euro-mediterraneo di scienza e tecnologia, a Palermo.

"Aspettiamo il nome del candidato di Fratelli d'Italia e poi decideremo", aggiunge Caruso.

"Il rapporto con la coalizione c'è ed è forte sul piano istituzionale. Per quanto riguarda le amministrative di Catania, confidiamo nell'unità della coalizione, perché uniti si vince, divisi si perde. Lo stesso ministro Salvini oggi ha dichiarato parole d'oro, perché secondo me l'unità fa parte del Dna del centrodestra". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine di un convegno sulle Infrastrutture a Palermo, al quale partecipa il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini.