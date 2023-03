Augusta, la Polizia incontra studenti dell'Istituto Ruiz

Nell’ambito dei quotidiani incontri di legalità, organizzati di concerto con l’Ufficio Scolastico Provinciale e svolti dai componenti dell’Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa, la Polizia di Stato ha visitato l’Istituto superiore Ruiz di Augusta, diretto dalla Preside Maria Concetta Castorina. Nel corso dell’incontro, moderato dalla referente alla legalità professoressa Rosanna Bellistri, è intervenuta la rappresentante di Libera Aurora Di Grande. I poliziotti, grazie alla presenza dei volontari di Libera, hanno approfondito con i ragazzi dell’Istituto Tecnico i temi legati alla lotta alle mafie e alla cultura antimafia.

In particolar modo i responsabili dell’Ufficio per la Comunicazione si sono soffermati sui guadagni illeciti delle cosche mafiose (traffico di sostanze stupefacenti ed estorsioni).