Messina Denaro, estesa sospensione per maestra di Castelvetrano

In riferimento alla vicenda che ha coinvolto l'insegnante della scuola d'infanzia dell'Istituto comprensivo Capuana-Pardo di Castelvetrano, oggi il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha incontrato l'assessore all'Istruzione e alla formazione professionale alla Regione Siciliana, Girolamo Turano, e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro. E' quanto si legge in una nota del MIM.

Durante l'incontro, sottolinea la nota, è stato comunicato che l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia già martedì ha convalidato il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti della docente, che è stato inoltre esteso fino alla definizione del procedimento penale. Contestualmente è stato attivato un procedimento disciplinare volto ad accertare ogni ulteriore elemento per valutare la condotta della docente, conclude la nota del MIM.

"Ringrazio il ministro Giuseppe Valditara per avermi ricevuto oggi e per il proficuo scambio di opinioni avuto durante il nostro cordiale colloquio che ha preso lo spunto dalla vicenda dell'insegnante sospesa dall'Istituto comprensivo Capuana-Pardo di Castelvetrano. Chi mantiene atteggiamenti ambigui o complici nei confronti dei mafiosi non può mettere piede in un'aula scolastica e oggi grazie al ministro Valditara e all'Ufficio scolastico regionale abbiamo raggiunto questo risultato". Lo ha detto l'assessore regionale all'Istruzione della Regione Siciliana, Mimmo Turano, al termine dell'incontro con il ministro dell'Istruzione e del merito Valditara, e alla presenza del direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Giuseppe Pierro che, su richiesta del ministero, ha prolungato il provvedimento di sospensione della maestra Laura Bonafede (inizialmente di 10 giorni) e avviato un'azione disciplinare a suo carico.