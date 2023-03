Lentinese bloccato ad Augusta con una moto rubata

Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato in Piazza America un’autovettura che trainava uno scooter con in sella un giovane che, alla vista dei Carabinieri, si davano alla fuga.

L’autovettura faceva perdere le proprie tracce, mentre il 32enne che era a bordo del motociclo, dopo averlo abbandonato, tentava di nascondersi sotto un’auto in sosta, ma veniva immediatamente fermato.

Il motociclo, rubato da un cortile condominiale del centro urbano megarese, è stato restituito al legittimo proprietario, ignaro di averne subito il furto.

Il giovane fermato è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria aretusea per ricettazione e possesso di strumenti d’effrazione, poiché nascondeva addosso un grosso cacciavite.