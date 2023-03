Incentivi regionali per le imprese: incontro il 29 alla Camera di commercio di Ragusa

Si terrà mercoledi 29 marzo alle 17:00 nei locali della Camera di Commercio di Ragusa, l’incontro tra istituzioni ed imprese per fare chiarezza sulle varie possibilità di finanziamento che la Regione Sicilia mette a disposizione del mercato isolano. L’evento, organizzato dall’Assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo e dall’Onorevole Ignazio Abbate, è il recupero di quello inizialmente programmato per lo scorso 2 febbraio poi annullato per motivi istituzionali legati alle serrate discussioni circa l’approvazione della manovra finanziaria siciliana. Verranno spiegati nel dettaglio tutti i particolari che riguardano il Bando Bonus Energia pubblicato il 30 dicembre che destina 150 milioni di euro alle imprese siciliane per limitare gli impatti negativi del caro Energia ed i Bandi denominati “Fare Impresa in Sicilia” e “Ripresa Sicilia” che si rivolgono alle PMI e che finanzieranno investimenti per supportare le imprese con azioni in ricerca ed innovazione, competitività ed internazionalizzazione. Rispetto all’appuntamento di febbraio, verranno illustrate le modalità per usufruire degli incentivi all’occupazione a tempo indeterminato come proposto dall’Assessorato alla Famiglia e al Lavoro. L’incentivo prevede fino a 30 mila euro alle imprese con sede operativa in Sicilia per ingaggiare un nuovo lavoratore a tempo indeterminato o per trasformare contratti in essere da tempo determinato a tempo indeterminato. Il contributo copre il triennio 2023-2025. Esso viene maggiorato di 10 mila euro se il lavoratore ingaggiato ha superato i 45 anni di età o se è donna. Il contributo è valido anche per le assunzioni di unità lavorative provenienti da aziende in stato di crisi negli anni 2021-2022-2023 o di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti per riduzione di personale. “Abbiamo voluto fortemente la nuova organizzazione di questo incontro – commenta l’Onorevole Abbate – perché crediamo che la massima chiarezza e ogni possibile spiegazione siano fondamentali affinchè quante più aziende possibili possano usufruire delle agevolazioni. Spesso i fondi rimangono in cassa perché manca proprio l’informazione. Lo scorso autunno abbiamo inaugurato una nuova stagione politica ed amministrativa, fatta di chiarezza, trasparenza e rapidità di esecuzione. Per cui invito tutti a partecipare per il bene comune”.