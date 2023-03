Il ministro Salvini a Palermo per una nuova udienza 'Open Arms'

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, dove si tiene una nuova udienza del processo Open Arms. L'allora ministro dell'Interno è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per il caso della nave dell'Ong spagnola che nell'agosto 2019, dopo avere salvato 147 migranti, rimase in mare per 19 giorni a causa di un divieto di sbarco al porto di Lampedusa. Salvini, attuale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è accompagnato dalla sua legale, l'avvocato Giulia Bongiorno. xd6/vbo/gsl Visualizza il video: https://video.italpress.com/player/l7Pl