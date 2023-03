Vittoria, rogo distrugge impianti serricoli a Scoglitti: probabile origine dolosa

E' di probabile origine dolosa l'incendio che si è sviluppato la notte scorsa lungo la strada provinciale 31 in contrada Zafaglione-Anguilla a Scoglitti. Il rogo ha interessato alcune serre distruggendo strutture e prodotti. Le fiamme hanno sfiorato anche una struttura commerciale che si trova all’interno della stessa azienda e solo l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi,

Sul posto, per spegnere le fiamme sono intervenute diverse autobotti dei vigili del fuoco: oltre 25 i focolai che sarebbero stati individuati, cosa che fa propendere per l'ipotesi del dolo. La Procura di Ragusa ha avviato le indagini.

(Foto Franco Assenza)