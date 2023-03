Siracusa, Area marina protetta Plemmirio: boom di visitatori per la Stanza del mare

Grande affluenza per la Stanza del Mare Maddalena Galeano nel corso degli Open Day che domani e dopodomani si avviano al gran finale, con un week end denso di attività nella sede dell’Area Marina Protetta Plemmirio.

Centinaia i visitatori registrati nel Molo Didattico che hanno avuto modo di spaziare tra la realtà virtuale di un tuffo nelle acque del Plemmirio, la visita della vasca tattile e le illustrazioni in merito alle attività di videosorveglianza.

Si riparte sabato quando La Stanza del Mare riaprirà i battenti dalle 9,30 alle 12,30.

Di pomeriggio, alle 18, spazio alla proiezione di un docufilm “Ciaru ‘I risina: ricordi di un maestro d’ascia” in collaborazione con Italia Nostra sezione di Augusta, un film documentario dedicato alla vita dell'ultimo Maestro d'Ascia di Augusta recentemente scomparso: Emanuele Fazio.

Gran finale, infine, domenica 26 quando La Stanza del Mare e la sede dell’Amp Plemmirio resteranno aperte al pubblico di mattina dalle 9,30 alle 12,30 e di pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30.