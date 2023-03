A Ragusa Ibla la XVI edizione dell'Anffas day: riflettori puntati sulle parole giuste

L’Anffas onlus di Ragusa sta ultimando i preparativi della XVI edizione dell’Anffas Day in programma martedì 28 marzo dalle 16,30 alle 21. La manifestazione di quest’anno dell’Anffas di Ragusa prende il nome “Un Progetto per....#leparolegiuste”. Seguendo le linee generali dettate dall’Anffas nazionale e dell’Agenda associativa 2023, massima attenzione al tema “La transizione inclusiva dei servizi alla persona letta alla luce della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità” e alle “Parole giuste” che tutti devono usare per descrivere la condizione di disabilità. “L’Anffas tutta – chiarisce la direttrice Salvina Cilia – è impegnata a promuovere e tutelare la dignità e i diritti delle persone con disabilità contrastando ogni forma di discriminazione. Tale impegno deve partire dal linguaggio utilizzato nel quotidiano. Usare le parole giuste aiuta a far rispettare i diritti di tutte le persone”. La XVI giornata nazionale della disabilità intellettiva disturbi del neuro sviluppo prenderà il via alle 16,30 all’auditorium San Vincenzo Ferreri, all’ingresso del Giardino ibleo.