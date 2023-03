PNRR, l'Asp di Siracusa conclude l'iter di approvazione di 24 progetti per 69 milioni

Con l'approvazione dell’intervento per la realizzazione della Casa di Comunità di Rosolini, dei quattro interventi di miglioramento ed adeguamento sismico ricompresi nella linea di finanziamento denominata "Ospedali Sicuri" e le ultime due delibere del 23 marzo 2023 di autorizzazione a contrarre tramite l’Agenzia Nazionale e lo sviluppo d’Impresa S.p.A. – INVITALIA -, in corso di pubblicazione, l'ASP di Siracusa ha concluso l'iter di approvazione di tutti e 24 gli interventi riguardanti le Centrali Operative Territoriali, le Case e gli Ospedali di Comunità ed Ospedali Sicuri nel rispetto dei tempi, degli impegni assunti e degli obiettivi del PNRR.

Le ultime deliberazioni si aggiungono a quelle delle settimane precedenti con le quali il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra ha approvato interventi infrastrutturali distribuiti nell’intero territorio provinciale per complessivi 69 milioni di euro.

“Un incessante lavoro iniziato appena nell’autunno dello scorso anno – dichiara il commissario straordinario Salvatore Lucio Ficarra - ha consentito di portare a compimento la prima fase che si è conclusa con l’approvazione di ben 24 interventi, l’approvazione di altrettanti progetti e, per ultimo, l’approvazione degli atti di gara proposti da INVITALIA".