Confcommercio, rallenta l’attività produttiva anche per la provincia di Ragusa

“Non si risolvono le incertezze ereditate dal 2022. Si conferma lento il rientro delle dinamiche inflazionistiche e si conferma altrettanto serio l’impatto di queste sui consumi”. Questo il commento del presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti (nella foto), dopo aver preso atto dei dati della Congiuntura Confcommercio di marzo dove, anche per l’area iblea, si registra “il rallentamento dell’attività produttiva che, in prevalenza, si deve alla contrazione della domanda delle famiglie. A ciò non si è associato, per il momento, un peggioramento del mercato del lavoro”. In linea con le attese, il primo trimestre del 2023 si configura come un periodo di rallentamento dell’attività economica. Anche nel mese di marzo, il Pil dell’area iblea dovrebbe ridursi dello 0,4% rispetto al mese precedente. Su base annua si registrerebbe una flessione dello 0,25%. Nel complesso il primo quarto del 2023 si chiuderebbe con una contrazione dello 0,35% mensile, confermando la “recessione tecnica”.