Pallamano, campionato di serie B: lo Scicli Social Club ospita Beach Team Messina

Dopo la sosta della settimana scorsa riprende domani l’attività dello Scicli Social Club, che ospita presso la struttura tensostatica di Jungi la compagine del Beach Team Messina, valevole come terza giornata della fase ad orologio del campionato di serie B Drago di pallamano. Il team messinese, allenato da Tommaso D’Arrigo, viene da una sconfitta subita in casa del Pgs Villaurea Palermo e proverà a fare la sua partita senza dar peso alla classifica, avendo vinto solo una partita su sedici disputate. Nelle due precedenti gare della fase regolare la compagine gialloverde di Luigi Ciavorella si è imposta in entrambe i confronti, ma l’esito della gara di domani non è scontato in quanto l’esperienza, in qualsiasi disciplina sportiva, ci insegna che ogni gara va giocata con la massima concentrazione e senza sottovalutare l’avversario.

“I ragazzi si sono allenati bene ed appaiono molto concentrati – ha affermato il Presidente Carmelo Ficili -.” Poi, lo stesso ha precisato: “La sosta della settimana scorsa ci ha consentito di recuperare qualche atleta da un punto di vista fisico e adesso ci giochiamo questo rush finale nella migliore condizione mentale, dando spazio ad alcuni giovani under che si stanno mettendo in evidenza nella categoria”.

Fischio d’inizio della partita alle 19,30.

Ecco il quadro completo della giornata:

Agriblù Scicli – Girgenti Arbitri: Castagnino Antonio – Campagna Diego; Alcamo – Villaurea Arbitri: Campagna Diego – Nania Fabio; Commissario:Chiarello Vincenzo

Scicli Social Club – Messina Arbitri: Castagnino Antonio – Campagna Diego;

Aetna Mascalucia – Pall. Marsala - Arbitri: Bozzanga Sergio – Bertino Nunzio - Commissario: Campailla Rocco

LA CLASSIFICA

Aetna Mascalucia 27*

TH Alcamo 24*

Scicli Social Club 23*

Agriblu Scicli 17*

Pall. Marsala 16