Volley Modica, contro Sorrento è vietato sbagliare: i biancoazzurri chiedono il sostegno dei tifosi

Tutto è pronto per una sfida, quella di domani pomeriggio alle 16, che si preannuncia ricca di carica agonistica. L'Avimecc Volley Modica, infatti, riceve al “PalaRizza” la Shedirpharma Sorrento nel match che sarà decisivo per la corsa alla permanenza in serie A3 del sestetto di coach Giancarlo D'Amico che contro i campani avranno un solo risultato da conquistare.

I sorrentini dal canto loro, arriveranno al “PalaRizza” reduci dal successo casalingo contro Aversa e con la consapevolezza di avere un leggero vantaggio in classifica rispetto ai modicani.

Chillemi e compagni, dunque, saranno chiamati a fare un ultimo sforzo per provare a incassare i tre punti e riscattare la brutta sconfitta della settimana scorsa al “PalaSurace” di Palmi e per farlo chiedono anche il sostegno dei propri tifosi che dovranno essere un'arma in più nel delicato impegno contro Sorrento in cui ci sarà in palio una buona fetta di salvezza diretta.

I biancoazzurri vogliono preservare un posto in serie A3 e ottenere il massimo contro Sorrento sarebbe un buon viatico per chiudere bene una stagione travagliata e pensare con meno tensione all'ultima giornata della regolar season e soprattutto per gettare le basi per un futuro più sereno.