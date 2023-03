Calcio di Eccellenza. Il Siracusa in trasferta ad Acicatena, Cacciola: campo insidioso ,ma dobbiamo vincere

“Andremo in campo sapendo già i risultati delle altre e non so se questo possa essere un vantaggio o meno. Cambia comunque poco perché dobbiamo necessariamente vincere le 4 partite che restano alla fine del campionato”. Così Gaspare Cacciola alla vigilia della gara di Acicatena, valida per la ventisettesima giornata del girone B di Eccellenza, in programma domani alle 16. La squadra biancorossa è penultima in classifica e si giocherà le residue chances di agganciare la zona playout.

Il tecnico del Siracusa non si aspetta una partita semplice, sia per la voglia dell’avversario di restare in corsa per gli spareggi salvezza sia per le condizioni del terreno di gioco. “Il campo in terra battuta potrebbe rappresentare un problema per noi e dovremo essere bravi a superare anche questa difficoltà. I ragazzi sono pronti a lottare su ogni pallone, consapevoli di dover dare il massimo in condizioni non semplici. Sono sereno perché ho visto un gruppo che si è allenato bene con voglia e intensità per una partita che dovremo sapere interpretare nel modo migliore. Anche questa volta avremo un paio di defezioni per squalifica, ma questo non mi preoccupa perché tutti i calciatori, a prescindere dalle mie scelte tecniche, lavorano quotidianamente come se fossero sicuri di scendere in campo la domenica. E’ questo lo spirito che abbiamo dimostrato negli ultimi 4 mesi e che ci dovrà portare a raggiungere l’obiettivo”.