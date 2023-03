Due naufragi in acque Sar Maltese: recuperati 7 cadaveri

Due barchini, con a bordo subsahariani, sono naufragati in area Sar Maltese.

Almeno sette i cadaveri già recuperati dalle motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle italiane che sono intervenute.

La Capitaneria è riuscita a trarre in salvo una decina di persone che sono a bordo dell'unità di soccorso. Altri, ma non è chiaro quanti, sono stati recuperati da un peschereccio tunisino che era in zona e che, adesso, viene scortato dalla Guardia di finanza verso il porto di Lampedusa. A bordo del peschereccio ci sono anche tre cadaveri.