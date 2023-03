Il Messina per agguantare il pari si lancia all'attacco e la Turris gli cala il tris

Un brutto Messina incassa il tris in casa della Turris e torna in pienza zona play out. I corallini si sono imposti per 3 a 0, passando in avvio di gara subito in vantaggio: Frascatore salta facilmente in area Mallamo e insacca la sfera. Rizzo sfiora il raddoppio con un tiro parato da Fumagalli. Dall’altra parte, I. Balde impegna il portiere, che intercetta in due tempi. Poi è Kragl a provarci su punizione, il pallone termina di un soffio a lato. Il centrocampista tedesco deve lasciare il campo (15’) per un problema muscolare, al suo posto entra Iannone. Dieci minuti dopo, Ragusa si invola sulla sinistra, converge e tira, Fasolino devia in angolo. Sul ribaltamento di fronte, Maniero conclude oltre la traversa da favorevole posizione. Al 36′, Ragusa tenta la soluzione a giro, ma non inquadra il bersaglio.

In avvio di ripresa, Iannone centra il palo, che gli nega la gioia del gol. Viene annullata, invece, la rete di Balde (9’) per fuorigioco. Il Messina si sbilancia in avanti alla ricerca del pareggio e rischia di essere infilato in contropiede. Al 20’ il neo entrato Ercolano si libera di un avversario, peccando, però, di precisione nella finalizzazione. La Turris ipoteca il successo al 37’, quando Longo serve un pregevole assist a Acquadro, che con una girata batte Fumagalli. Nel recupero, Longo cala il tris, rendendo pesante il passivo a carico dei peloritani.