Il Cerasuolo di Vittoria Docg e Vittoria Doc presenti al Vinitaly 2023

Il Consorzio di tutela dei Vini Cerasuolo di Vittoria Docg e Vittoria Doc sarà presente al prossimo Vinitaly, in programma a Verona dal 2 al 5 aprile 2023, con uno stand (Hall 2 Stand 89).

Quello del Vinitaly si conferma un appuntamento irrinunciabile per la promozione internazionale dei prodotti vitivinicoli specie in un momento di grande cambiamento, tra sfide e opportunità. Il Consorzio, da sempre impegnato nella valorizzazione delle due denominazioni, è presente alla manifestazione fieristica internazionale, in un anno speciale: quello in cui si celebrano i 50 anni dall’ottenimento della denominazione d’origine controllata (Doc) per il Cerasuolo di Vittoria Docg.

Per Achille Alessi, presidente del Consorzio di tutela, “il Vinitaly rappresenta un evento di grande rilevanza per i nostri vini a cui partecipano numerosi operatori internazionali. Sarà un’occasione per far degustare le varie espressioni di Cerasuolo di Vittoria Docg e Vittoria Doc, quest’ultimo declinato nei suoi frappati e nero d’Avola in purezza, e organizzare delle masterclass in programma nei giorni 2, 3 e 4 aprile”.