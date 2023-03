Sport paraolimpico dell'Aics di Siracusa, Gaetano Migliore è il responsabile

Gaetano Migliore, pedagogista clinico lavora da 20 anni alla Fondazione Sant’Angela Merici di Siracusa si occupa di Sport, disabilità e inclusione, è il nuovo responsabile sport paralimpico del Comitato provinciale Aics Siracusa.

“Ringrazio il pesidente AICS Siracusa Lino Russo per la possibilità che mi ha dato - ha detto Migliore -. La collaborazione nata tra AICS e la Fondazione Sant’Angela Merici, ha già portato alla realizzazione di eventi sul nostro territorio a favore della disabilità. A marzo abbiamo creato “Inclusione in Movimento” che ha visto la partecipazione di tante associazioni.

Il mio impegno sarà quello di valorizzare ogni persona perché tutti siamo risorse e nessuno deve rimanere escluso, creando opportunità di inclusione tramite lo sport

che è un percorso di aggregazione e socializzazione. La volontà è quello di avviare un cambiamento culturale e rendere l’immagine di persone speciali diversa dal passato". "La competenza, l’ abnegazione, la sensibilità mostrata in vari ambiti ha avuto un ruolo decisivo nella scelta del responsabile provinciale Aics sport per persone diversamente abili - spiega il presidente provinciale Lino Russo. Aics Siracusa vuole attuare una sorta di rivoluzione cultuale e sportiva per venire incontro alle esigenze di tutti, nessuno escluso”.