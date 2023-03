Morto a Solarino titolare di una panineria alla periferia del paese

A Solarino era l'amico di tutto e lo conoscevano tutti per la sua attività commerciale nel piazzale vicino al cimitero. E' morto per le conseguenze di una grave patologia, Carmelo Amenta, 37 anni, titolare di una panineria. Da tempo lottava contro un male incurabile, ma non è riuscito a vincere la sua battaglia per la vita. Carmelo Amenta lascia la giovane moglie e tre figli. Aveva chiuso la panineria durante il periodo del covid e lavoreva nel settore dell'edilizia.

Tanti gli attestati di solidarietà alla famiglia espressi sui social da amici e conoscenti della vittima.