Incidente sul lavoro a Floridia, operaio trasferito a Catania in elisoccorso

Incidente sul lavoro oggi nella mattinata a Floridia. Poco dopo mezzogiorno un operaio che stava eseguendo dei lavori in via Archimede, si è infortunato mentre armeggiava con un flex. Scattato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. I soccorritori hanno immediatamente stabilizzato l'operaio, poi hanno chiesto come da protocollo, l'intervento dell'elisoccorso. A dare i primi aiuti al ferito, è stato il dottore Gianni Limoli che si trovava a passare per caso dal luogo dell'incidente. Il velivolo sanitario è atterrato nella pista della Tenenza dei carabinieri per trasferire il ferito in un ospedale di Catania. Non si conoscono al momento le condizioni dell'uomo, nè la dinamica dell'incidente.