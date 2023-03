Volley, serie B donne: Genovese Umberto Siracusa, stop a Milazzo: aretusee battute 3-0 dalla vicecapolista

La Genovese Umberto lotta ma deve arrendersi alla forza della seconda della classe. A Milazzo settima sconfitta in campionato per la squadra siracusana, battuta 3-0 dalla Polisportiva Nino Romano nella gara valida per la diciassettesima giornata del girone B di serie C di pallavolo femminile. I parziali (25-17, 25-14, 25-11) testimoniano la superiorità delle padrone di casa, che hanno espresso un gioco di alto livello contro la quinta forza del torneo, in campo in formazione largamente rimaneggiata per via di numerose assenze. “In queste condizioni e contro una squadra forte come la Nino Romano – il breve commento del vicepresidente aretuseo Salvo Corso – non potevamo fare di più. Le ragazze hanno dato il massimo e a tratti hanno messo in difficoltà la più quotata formazione di casa che, qualche volta, si è trovata nelle condizioni di rincorrerci. Usciamo sconfitti da questa partita ma a testa alta, consapevoli di aver speso tutte le nostre energie contro un avversario molto forte e che lotta per i playoff”.

La Genovese Umberto ha ben poco da chiedere a questo campionato, che deve consumare le ultime 3 giornate. Le verdeblù hanno raggiunto in ampio anticipo l’obiettivo salvezza e punteranno a chiudere dignitosamente il torneo, difendendo il quinto posto in classifica e provando a insidiare la quarta posizione occupata dal Messina. Sabato prossimo alle 17 al PalaCorso ospiteranno la corazzata Modica, capolista indiscussa del torneo e ormai vicina alla promozione aritmetica in B2.