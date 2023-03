Calcio di Eccellenza. Derby sotto tono tra Modica e Virtus Ispica, Betta: trovare le giuste motivazioni

Un derby in tono minore tra Modica e Virtus Ispica domenica al Vincenzo Barone: i rossoblù hanno come obiettivo quello di conquistare un posto play off ma con un calendario proibitivo; la Virtus Ispica, fanalino di coda, gioca per l'orgoglio e per mettere in mostra qualche giovane. Le dichiarazioni del tecnico modicano, Giancarlo Betta: “Capiamo le difficoltà di puntare adesso ad un obiettivo minimale ma dobbiamo avere la forza di riuscire a trovare le motivazioni”. Dobbiamo giocarcela fino alla fine. Io chiedo ai miei ragazzi di trovare dentro di loro le motivazioni per portare a termine la stagione nel modo migliore possibile e per farlo, dobbiamo puntare ai play off. Capisco che passare da un obiettivo massimo come quello di vincere il campionato, ad un obiettivo minimo come i play off, nuoce all’autostima e alla voglia di farcela. Ma noi non dobbiamo cedere all’inedia. Io chiedo ai miei di avere forza e di mostrare di che pasta sono fatti, che giocatori sono. Li conosco, so quanto valgono. Lo dobbiamo a noi stessi, alla gente che continua ad amarci e a seguirci, alla Città, ai nostri dirigenti. Al lavoro che facciamo e alla dignità nel farlo. Mancheranno giocatori importanti; gli infortuni fanno parte del gioco; non dobbiamo cercare alibi, scusanti e non dobbiamo mortificare le nostre ambizioni. Dobbiamo giocare altre quattro partite e dobbiamo giocarle bene!”

Ecco i convocati del Modica per domenica 26 Marzo, ore 15:

Portieri: Incatasciato, Scordino.

Difensori: Aquino, Butera, Carpinteri, Denaro, La Cognata, Musso, Scrugli, Vindigni.

Centrocampisti: Candiano, Guerci, Misseri S., Pappalardo, Prezzabile, Riela, Sangare'.

Attaccanti: Agodirin, Falco, Lorenzo, Mincica.