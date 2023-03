Ispica, Fratelli d'Italia entra nella Giunta comunale: Tonino Cafisi nuovo assessore

Fratelli d'Italia entra nella giunta comunale di Ispica con Tonino Cafisi nuovo assessore. All'ingresso ufficiale nell’esecutivo cittadino di Fratelli d’Italia, presente il senatore Salvo Sallemi, coordinatore provinciale del partito. “Oggi – ha detto Sallemi – con il nostro capogruppo all’Ars Giorgio Assenza, abbiamo sancito il pieno sostegno di Fratelli d’Italia all’amministrazione guidata dal sindaco Innocenzo Leontini. Con spirito costruttivo e di collaborazione per l’interesse della città, Fratelli d’Italia esprimerà in giunta l’assessore Tonino Cafisi e in consiglio continuerà a contare sull’importante supporto di Mary Ignaccolo. Ringrazio il nostro coordinatore cittadino Carmelo Alfano per l’azione sul territorio e il suo lavoro prezioso di raccordo”.