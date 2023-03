Impianti di compostaggio finanziati a Modica e Monterosso

Modica e Monterosso Almo sono gli unici due comuni della provincia di Ragusa ad avere ottenuto un cospicuo finanziamento da parte dell’Assessorato all’Energia per realizzare un impianto di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici. A Modica arriveranno 440 mila euro, 212 mila sono invece quelli destinati al Comune di Monterosso. Ad annunciarlo è il deputato regionale Ignazio Abbate: “Durante l’ultima nostra legislatura siamo riusciti a presentare un progetto valido che, non a caso, è stato l’unico delle città più grandi ad essere stato approvato. Grazie ai 440 mila euro che arriveranno a Modica, verranno realizzati ben due impianti di compostaggio di comunità, uno a Marina di Modica e uno a Frigintini. In questo modo verrà smaltita l’intera frazione di umido prodotta nel territorio modicano ottenendo un duplice beneficio: risparmio dei costi di conferimento nei centri di compostaggio e produzione di humus che gratuitamente verrà messo a disposizione delle aziende agricole per concimare i terreni. Questa è la strada giusta, utilizzare i fondi regionali per realizzare progetti che possano alleggerire le tasche dei contribuenti”.