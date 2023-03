Soccorso barchino a Lampedusa: natante senza motore

Il barchino di 7 metri, con a bordo 42 migranti, l'ultimo, in ordine di tempo, soccorso al largo di Lampedusa, è stato trovato alla deriva.

Nessun guasto, né carburante finito, non questa volta.

Il natante era senza motore. E non perché, come è già capitato, sia stato perso durante la traversata, ma perché, a detta dei 42 migranti, un peschereccio tunisino li ha abbordati e alcune persone, verosimilmente facenti parte dell'equipaggio, lo avrebbero rubato. Ammesso che le dichiarazioni siano attendibili, si tratterebbe di un vero e proprio furto. messo a segno nel cuore del Mediterraneo, che avrebbe anche potuto costare la vita di profughi del Camerun, Costa d'Avorio, Guinea e Burkina Faso.

Non è escluso che fatti del genere possano anche essersi verificati in passato, ma fino ad ora nessuno dei migranti che erano su barchini trovati senza motore ne ha mai parlato.