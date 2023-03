Morto stamane a Floridia 'Paolo Cesare': era il titolare del bar Cutrale

Scomparse un pezzo di storia di Floridia. Stroncato da una terribile malattia, è morto verso le 13,30 nella sua abitazione, Paolo Gianni, 63 anni, commerciante, titolare del bar Cutrale in corso Vittorio Emanuele con angolo via Roma. Paolo Gianni, inteso come 'Paolo Cesare', era conosciuto da tutti a Floridia. Aveva un male incurabile ed il suo cuore ha cessato di battere nella trada mattinata, mentre era attorniato dall'affetto dei suoi familiari. 'Paolo Cesare' lascia la moglie e tre figli, due femmine d un maschio. I funerali del commerciante verranno celebrati domani, 27 marzo, alle ore 16 nella chiesa Madre di Floridia.

