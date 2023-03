A Solarino i funerali di Amenta stroncato da male incurabile

La pandemia gli aveva fatto crollare il mondo, tanto da decidere di chiudere la sua panineria ambulante, a pochi metri dal piazzale del cimitero di Solarino. Ma avendo una moglie e tre figli da sfamare, non si arreso a quel terribile destino. Così si era buttato nell'edilizia, lavorando come muratore. Ma era cosciente della sua malattia che non gli avrebbe dato nessuna tregua. E così è stato per Carmelo Amenta, 37 anni, morto ieri per gli effetti della grave patologia che lo aveva colpito. A solarinesi rimane il suo sorriso e la grande gentilezza che esprimeva ai suoi clienti. I funerali di Carmelo Amenta verranno celebrati domani, 27 marzo alle 16 in Chiesa Madre a Solarino.