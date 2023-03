Padova, esplosione in un abitazione: morta una donna e 3 feriti

Un'esplosione con successivo incendio è avvenuta stamane all'interno di un'abitazione di Sant'Urbano (Padova) per una probabile fuga di gas. Una mamma è morta e due bambini e il papà sono rimasti feriti La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 8. All'arrivo dei vigili del fuoco, accorsi da Este, Rovigo e Padova, il papà con i due bambini si trovava già fuori dall'abitazione. Le squadre dei soccorritori hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre altri operatori muniti di autorespiratore sono entrati all'interno dell'abitazione, ritrovando la donna che è stata portata fuori. Nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiararne la morte di Alina Crenicean (nella foto), 37 anni. I bambini e il papà sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem. Uno dei minori è stato elitrasportato in ospedale, gli altri due in ambulanza. Gravi i danni all'abitazione con alcuni muri perimetrali abbattuti. Sono ora in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per determinare le cause dell'esplosione.