Medico di Floridia salva operaio: rischiava di morire per dissanguamento

Non è in pericolo di vita G.C., 43 anni, l'operaio di Floridia, ma di origini pugliesi, che ieri mattina mentre lavorava in un esercizio commerciale di via Mazzarella Agati, si è maciullato il braccio destro. Si sarebbe procurato l'infortunio mentre stava utilizzando il flex. L'uomo che si trova ricoverato all'ospedale 'Cannizzaro' di Catania ha riportato la recisione dei tendini, dei nervi e dell'arteria dell'avambraccio. G.C., secondo quanto si apprende, domattina verrà sottoposto ad un complesso intervento chirurgico.

L'operaio ha però rischiato di morire dissanguato, se per un gioco del destino, in via Mazzarella Agati non fosse passato il medico floridiano, già sindaco della città, Gianni Limoli. E' lo stesso medico che racconta a Nuova sud il suo intervento fuori programma. "Stavo rientrando dopo una visita, quando attraversando via Giusti, mi sono accorto che in via Mazzarella Agati c'era un uomo disteso per terra e sanguinante sul marciapiede. Non mi interessava cosa fosse successo - dice Limoli - il mio dovere era quello di fermare l'emorragia. Così dopo una serie di tentativi mi sono fatto dare una cintura per bloccare quel fiume di sangue. All'arrivo dell'ambulanza del 118, ai soccorritori abbiamo consegnato il ferito stabilizzato. Il trasferimento con l'elisoccorso al 'Cannizzaro' di Catania era indispensabile. Il flex gli avrebbe potuto staccare il braccio e lì la situazione si sarebbe complicata, invece gli ha tagliato i nervi ed i tendini. Adesso l'operaio è in buone mani e dopo l'intervento chirurgico inizierà la fase riabilitativa".

Sull'incidente sul lavoro, la Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un fascicolo, dopo la segnalazione dei carabinieri che hanno messo a disposizione il loro eliporto per fare atterrare sabato verso mezzogiorno , il velivolo del 118.