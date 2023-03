Calcio, Ispica non si presenta: il Modica vince a tavolino

A causa della mancata presentazione della Virtus Ispica, la partita in programma al Vincenzo Barone di Modica è stata annullata. Al Modica Calcio vittoria a tavolino ed i tre punti che lasciano ancora qualche speranza per la conquista di un posto polay off malgrado il calendario proibitivo. Domenica prossima trasferta sul campo della vicecapolista Taormina, poi il Mazzarrone in casa per concludere in casa della capolista Nuova Igea. I biglietti venduti in preventiva per Modica-Virtus Ispica saranno validati per Modica - Mazzarrone dell’8 aprile.