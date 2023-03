Pallamano, successo facile dello Scicli a spese del Messina

ASD HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB - BEACH TEAM MESSINA 44-21

(PT 23-8)

ASD HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti, Ballaera (1) Marino Giovanni (3), Marino Bartolo (8), Ciavorella (6), Carbone (12), Drago (6), Nakoue (4), Dudija (4), Plaku, Russino, Dina, Marino Jmmy, Kapplani. All.: Luigi Ciavorella.

BEACH TEAM MESSINA: Gentile Patti A., Brigandì (7), Geraci, Busà (2) Gentile, Bonanno (6), Capria (2), Cirillo (4), Pecorelli, Gentile Patti A.. All.: Tommaso D’Arrigo.

ARBITRI: Antonio Castagnino e Diego Campagna.

Continua ad inanellare successi la compagine gialloverde padrone di casa, anche se si è schierata con diversi under. Sin dal fischio iniziale ha saputo imprimere l'accelerata necessaria ad ottenere due punti utilissimi in vista dei prossimi impegni.

La cronaca. Avvio travolgente dei gialloverdi che hanno messo a segno otto reti nei minuti iniziali. Per segnare la prima rete gli ospiti hanno dovuto attendere il nono minuto, che hanno sbloccato la partita con il pimpante Brigandì. I locali sono stati padroni del campo e dall’undicesimo minuto fino al ventiduesimo hanno segnato un altro break (+ 9) che li ha visti lanciati verso un largo successo, rendendo vane le reti di Cirillo e Busà. Il primo tempo si è chiuso 23-8.

L’inizio della ripresa è apparso più equilibrato rispetto alla prima frazione ma con i gialloverdi che hanno mantenuto il controllo della gara mettendo in vetrina delle belle trame di gioco da parte dei giovani under che hanno dimostrato delle ottime individualità, in tal modo, incrementando il vantaggio fino al 44-21.

Da registrare un corposo minutaggio per i più giovani Teki Dudija e Bassem Nakoue che hanno dimostrato di saper sfruttare le proprie doti incuneandosi ripetutamente tra le maglie difensive dei messinesi per mettere a segno reti di pregiata fattura.