Il Siracusa non frena la rincorsa: cinquina in trasferta contro l'Aci Catena

l Siracusa ne fa 5 all’Acicatena riagganciando il Taormina al secondo posto e riportandosi a -1 dalla capolista Nuova Igea Virtus, entrambe vittoriose ieri in trasferta. Sul campo in terra lavica del Polivalente gli aretusei dominano sin dall’inizio, ma impiegano quasi mezz’ora per sbloccare il risultato. A rompere l’equilibrio, dopo le occasioni non concretizzate da Ficarrotta, Porcaro e Palmisano, è Iraci che appoggia in rete sugli sviluppi di un cross dalla sinistra del fantasista ex Troina e Biancavilla. Tre minuti dopo, Ficarrotta dalla bandierina mette sulla testa di Iraci il pallone del 2-0 ospite. Savasta potrebbe incrementare il bottino ma il suo colpo di testa termina di poco fuori.

Il Siracusa fa sfogare l’Acicatena nei primi minuti della ripresa, rischiando qualcosa solo al 17’ quando il colpo di testa di Talotta termina fuori di un soffio. Quattro minuti dopo però arriva il tris azzurro con Savasta che, di testa, su angolo di Privitera, appoggia in rete. Al 26’ Ficarrotta realizza la rete più bella della domenica con un sinistro al volo dal limite dell’area ancora su angolo di Privitera. L’Acicatena prova ad accorciare le distanze ma Lumia si oppone a Ciraldo. Al 35’ Palermo realizza la quinta rete della partita per un Siracusa che festeggia con i suoi tifosi un successo netto e che lo tiene in corsa per la promozione diretta nella categoria superiore.