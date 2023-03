Omicidio questa notte a Roma. A.F., 54 anni, è stato ucciso in casa da colpi di arma da fuoco poco dopo la mezzanotte in un appartamento di via dei Pisoni, nella zona di Torpignattara.

Ad allertare la polizia era stato proprio la vittima, pluripregiudicato, chiedendo aiuto perché ferito. In casa gli agenti lo hanno trovato privo di vita accanto alla porta di ingresso. Indaga la Squadra Mobile. Sul posto la Scientifica.