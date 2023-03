Enel, Lanzetta: per la fabbrica di Catania investimenti per 600 milioni

"Siamo al lavoro per una seconda fabbrica di pannelli solari in Italia delle dimensioni di quella di Catania". Lo ha detto il Direttore di Enel Italia, Nicola Lanzetta, durante il convegno "Dal Mediterraneo il futuro energetico europeo" organizzato dalla Fondazione Merita con Unioncamere Roma. Nella fabbrica di Catania, ha spiegato Lanzetta, sono stati fatti investimenti per 600 milioni di euro e conta 1.000 addetti più altrettanti nell'indotto.