Il 5 aprile all'Urban Center di Siracusa il casting per il 'Gattopardo'

L’assessorato alla Cultura, in collaborazione con Indiana Production e Moonage Pictures, comunica che i casting per la selezione delle figurazioni che saranno impegnate nelle riprese del progetto “Il Gattopardo” si terranno all’Urban Center mercoledì 5 aprile dalle 14 alle 18.30; giovedì 6 dalle 9 alle 18.30 e venerdì 7 dalle 9 alle 14. I casting saranno aperti a persone di età compresa tra i 18 e gli 80 anni di età.

E’ fondamentale e tassativo partecipare ai casting per candidarsi alla lavorazione del progetto, anche se il candidato è già iscritto al database Talè Casting di Valeria ed Erika.

Essendo un progetto d’epoca la selezione verrà fatta in base alle caratteristiche fisiche e somatiche tipiche del periodo storico. A questo proposito si richiedono, per le donne, capelli lunghi o di media lunghezza non tinti, decolorati o con meches, assenza di sopracciglia o contorno labbra tatuate, unghie non ricostruite, assenza di tatuaggi evidenti. Occorre presentarsi struccate.

Per gli uomini si richiedono capelli lunghi o di media lunghezza, niente sopracciglia depilate o tatuaggi evidenti; ammesse barbe e basette lunghe.

Documenti richiesti in fotocopia:

documento d’identità, codice fiscale, IBAN personale, certificato medico per gli over 74.

Le riprese avranno luogo nei mesi di maggio, giugno e luglio 2023

Saranno esclusi dalla selezione i dipendenti della Pubblica Amministrazione ed i pensionati non abilitati al lavoro dipendente.