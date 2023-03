Pachino, la sindaca nomina l'ennesima giunta: ma non è completa

La sindaca Carmela Petralito ha proceduto alla nomina della nuova giunta municipale di Pachino. E' la prima dopo le dimissioni, poi ritirate dalla stessa Petralito, un mese fa. Non è un esecutivo completo, ma potrà essere assestato strada facendo.

Ad Aldo Russo, oltre alla Vice Sindacatura, vengono conferite le deleghe: Affari Generali-Legale- Contratti-Servizi Cimiteriali-Bilancio–Tributi–Entrate– Attività Culturali -Polizia Municipale, Turismo,Spettacolo,Sport.

A Massimo Guarino: Lavori Pubblici–Urbanistica–Agenda Digitale.

A Irene Gennaro: Welfare Sociale–Politiche Giovanili–Pubblica Istruzione– Associazionismo, Volontariato, Politiche familiari-Pari Opportunità.

Restano in carico alla Sindaca Carmela Petralito le seguenti rubriche: Sanità–Personale–Comunicazione-Territorio Ambiente-Servizi Demografici ed Elettorale-Attività Produttive.

Irene Gennaro è una docente di scuola media superiore, sposata, madre di tre figli. Impegnata da sempre nell’associazionismo e nel volontariato.Il padre Raffaele venne nominato dal presidente della Regione, nel 1971, per breve tempo commissario per la gestione straordinaria del Comune di Pachino, a seguito della dichiarazione di decadenza del consiglio comunale.