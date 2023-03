Catania, oltre 200 persone alla inaugurazione del centro "Città dei Ragazzi"

Più di 200 persone sono state accolte da Città dei Ragazzi a Catania durante la giornata di inaugurazione del centro, tra sorrisi, attività, screening sanitari gratuiti e la partecipazione di diverse realtà private, istituzionali e volontarie. Il tema dell'inclusione sociale, della riqualificazione dei luoghi e della lotta alla marginalità sono le fondamenta per la creazione e il mantenimento di comunità forti e unite. La scelta di azioni mirate a favore di questi valori può contribuire alla creazione di ambienti urbani sostenibili e vivibili per tutti. All’interno il clima era di attesa ed emozione. I giovani ragazzi di Eris, associazione di formazione al lavoro, in divisa e copricapo da Chef, hanno servito le leccornie da loro cucinate, con impegno, responsabilità e grande simpatia. Attività importanti per questi ragazzi ai quali viene data la possibilità di formarsi e studiare, apprendendo un mestiere e sperimentando in maniera attiva l’inserimento al mondo del lavoro. Grazie a tutti loro. Magnifiche le studentesse, sempre di Eris Formazione, che hanno allestito un banchetto di estetica e bellezza, facendo treccine alle bambine, e acconciature raffinate per chiunque ne avesse il piacere.