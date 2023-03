Sicurezza centro storico di Catania, il PD: è emergenza

“L'ennesima maxi rissa nel centro storico di Catania certifica, ancora una volta, un’emergenza sicurezza che non ha precedenti. Una specie di Far West dove le conseguenze, per l'immagine della città, ma sopratutto per l'incolumità dei cittadini, rischiano di divenire drammatiche."

La Deputata del PD all’Assemblea Regionale Siciliana, Ersilia Saverino (nella foto), esprime la propria preoccupazione, in merito al video sulla maxi rissa in piazza Scammacca pubblicato da alcune associazioni e comitati del territorio.

“Questo è il risultato dell’immobilismo delle istituzioni, rispetto al quale è necessaria una svolta concreta. I video di risse, atti di vandalismo e microcriminalità che colpiscono Catania nelle piazze e nei principali luoghi di socializzazione frequentate anche dai turisti, testimoniano una realtà che potrebbe avere pesanti e tragiche ripercussioni. Dagli ultimi dati risulta che la città sarà tra le mete europee più gettonate per trascorrere la Pasqua e non possiamo permettere ancora atti di teppismo e violenza che non appartengono alla città e che sono devastanti per una città che nell'ospitalità fonda una parte importante della propria economia”.