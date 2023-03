Anni ’70 - Spirito del tempo e suggestioni Pop: a Ragusa la mostra di Fratantonio

"Anni ’70 - Spirito del tempo e suggestioni Pop": in mostra circa quaranta opere di Salvatore Fratantonio, al Centro commerciale culturale Mimì Arezzo, in via Matteotti 61, a Ragusa. Opere realizzate tra gli anni 70/80: un periodo circoscritto del lavoro dell'artista modicano, ma che , per temi e tecniche utilizzate ( sempre con stile assolutamente personale e riconoscibile), ci restituisce un'epoca che ha messo in discussione , a volte ribaltandoli, principi, morale, costumi, equilibri sociali , etiche e sistemi di pensiero; un decennio che il pittore ha attraversato, ascoltato e vissuto.

"Le opere - afferma la curatrice della mostra, Elisabetta Rizza - narrano delle sue contraddizioni vissute in termini di significati: una nascente questione ambientale; il disamore per un progresso che muta esseri umani in manichini; e poi i muri, lisci e insormontabili, reali e della mente, a volte figura e a volte sfondo di splendide palme e ghirlande di arance volanti. “ Il sogno e la poesia esorcizzano la paura” dice lo stesso Fratantonio. Il linguaggio pittorico esprime tutta l’esigenza di cercare forme e colori che parlino pop, necessari per farsi interpreti dei cambiamenti all’interno della società: i blu, i rossi, i verdi e i gialli forti, affiancati, alternati, mai giustapposti a comporre, in bidimensione, con linee e forme che seguono un loro ritmo, composizioni totalmente inventate. Per il pittore una esplorazione del proprio tempo, un dialogo serrato tra la pratica artistica e il mondo attorno. Per tutti, una stagione della nostra storia recente della quale ricordiamo “ l’impegno” e le lotte personali, e quel privato che diventava politico.

Le opere di Fratantonio consentono di riallacciarsi a quello spazio di tempo, e riflettere oggi sugli intrecci profondi, sulle interconnessioni sempre più complesse tra l’IO e il NOI della storia, la politica e il sociale.

L’evento, è stato promosso dal Comune di Ragusa e ha il patrocinio culturale del Centro Studi Feliciano Rossitto; all’inaugurazione sono previsti, dopo i saluti istituzionali, gli interventi dei critici Andrea Guastella, Salvatore Parlagreco e della curatrice della mostra Elisabetta Rizza. Catalogo disponibile in sede.

Centro Commerciale Culturale “ Mimì Arezzo”, Via Giacomo Matteotti,61 Ragusa. Dall’1 al 27 aprile 2023 tutti i giorni ( inclusi la domenica e festivi ) dalle 17.00 alle 21.00. Ingresso libero