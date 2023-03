Vittoria, conto alla rovescia per la XV edizione del festival "Scenica"

Manca poco all’inizio della XV edizione di Scenica, il festival siciliano di circo, musica, teatro, danza e performance organizzato dall’associazione culturale Santa Briganti, col patrocinio del Comune di Vittoria e il sostegno del Ministero della Cultura. Tre fine settimana - dal 6 al 21 maggio 2023 - 26 compagnie ospiti, più di 50 rappresentazioni, e poi esposizioni, una masterclass di fotografia con Stephanie Gengotti, laboratori per bambini e adulti, e ancora matinée, collaborazioni e sinergie con realtà ed associazioni territoriali e anche una tavola rotonda internazionale dedicata alla drammaturgia del circo contemporaneo, in seno al progetto Roundtrip finanziato dal bando ministeriale Boarding Pass Plus. Insomma una completa e intensa immersione nella bellezza e nell’arte, con un programma fitto di eventi capace di coinvolgere un pubblico trasversale valorizzando i luoghi emblematici della città di Vittoria. Aumentano rispetto alle scorse edizioni gli spettacoli in piazza a fruizione gratuita, segnaliamo tra questi Curtain Call, della compagnia tedesca Circus Un Artiq, che con una struttura alta 8,5 m e larga 7 m trasformerà Piazza San Giovanni in un vero e proprio teatro a cielo aperto