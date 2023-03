Siracusa, il sindaco premia il barbiere vice campione del mondo di categoria

Il sindaco Francesco Italia ha premiato in Sala Caracciolo Ruben Cacciatore che nei mesi scorsi a Paestum, nel corso del “Word Champion Barber”, si è laureato vice campione del mondo nella categoria “Beard style”. Centinaia i partecipanti, provenienti da 30 Paesi, che si sono confrontati in 8 categorie diverse tra loro in una disciplina artistica esplosa negli ultimi anni a livello mondiale. Cacciatore era accompagnato dal padre, Mario, anche lui già campione a livello nazionale.