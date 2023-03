Gioco online e novità hi-tech: quali sono le principali?

Le tecnologie e i giochi online stanno diventando sempre più gettonati, soprattutto negli ultimi anni. Con l'avvento della pandemia, infatti, il gaming si è diffuso a macchia d'olio, un po' per combattere lo stress, un po' per distrarsi dai problemi che noi tutti conosciamo. Oggi non ci troviamo più in quelle condizioni, ma il gioco online continua a piacere, e non arresta la sua crescita, spinta anche dalle tante novità hi-tech. Quali sono le principali?

Metaverso

Il metaverso è una delle ultime novità hi-tech, e si tratta di un fattore destinato a rivoluzionare il comparto del gaming del presente e del futuro. Quando si parla di metaverso, si fa riferimento ad un mondo virtuale nel quale gli utenti possono compiere svariate operazioni, impersonando il proprio avatar. In sintesi, possono vivere una realtà parallela, interagire con gli altri, giocare, partecipare ad eventi, fare business e molto altro ancora. Questo nuovo mondo virtuale è in continua evoluzione, e sempre più aziende stanno investendo nel metaverso, visto il grande potenziale di mercato.

Casinò live

I casinò live sono un'altra novità hi-tech che sta prendendo sempre più piede, anche in Italia. Si tratta di sale da gioco digitali all'interno delle quali i giocatori possono partecipare a diversi giochi dal vivo, come ad esempio la roulette, il blackjack o il baccarat. Gli utenti possono quindi interagire con il croupier o i dealer tramite un apposito software, utilizzato per inviare i comandi. Inoltre, possono ammirare come si sviluppa il gioco direttamente sul tavolo, grazie ad una serie di telecamere posizionate in punti strategici. Alcuni live casinò hanno anche delle funzioni speciali come i replay in slow-motion.

Visori per la realtà virtuale

I visori per la realtà virtuale rappresentano, con tutta probabilità, una delle novità tecnologiche più attese in assoluto, e potenzialmente in grado di cambiare per sempre il gaming. Grazie a questi visori, gli utenti possono immergersi in un mondo virtuale, interagendo in maniera particolarmente realistica. I visori per la realtà virtuale più avanzati sono in grado di rilevare i movimenti della testa e delle mani dei giocatori, offrendo così un'esperienza di gioco unica nel suo genere. I visori meno costosi, invece, vengono dotati di piccoli joypad utili per comandare i propri personaggi.

Smartphone gaming

Infine, non potremmo non parlare degli smartphone gaming. Fino a pochi anni fa sembrava impossibile immaginare dei telefonini adatti per supportare giochi con specifiche hardware notevoli, e invece è successo proprio questo. Il motivo è semplice da spiegare: il mobile gaming è stato favorito dalla miniaturizzazione delle tecnologie, e da una richiesta elevatissima del pubblico di riferimento. D'altronde, grazie alle app gaming, gli utenti possono giocare in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza. In sintesi, oramai è come avere un PC da gaming sul palmo della mano.

In conclusione, il settore del gaming sta vivendo una vera e propria rivoluzione, grazie alle nuove tecnologie, sempre più avanzate e sempre più stupefacenti. Dagli smartphone gaming ai live casinò, passando per i VR e il metaverso, l'hi-tech è il protagonista indiscusso.