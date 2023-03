Spaccio e furto di energia elettrica, un arresto e sei denunce a Palermo

I carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno arrestato un 55 enne e denunciato altre 6 persone nel quartiere Zen 2 a Palermo accusate di spaccio di droga. I militari della stazione di San Filippo Neri hanno sorpreso l'uomo , in possesso di 2 grammi di "cocaina", suddivisi in 3 dosi, nascoste in una colonna di scarico di un edificio nei pressi del quale stava spacciando la sostanza stupefacente. L'arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto l'obbligo di firma. I carabinieri hanno inoltre denunciato un minorenne che aveva 8,6 grammi di "hashish", 3 donne di 31, 36 e 58 anni e un uomo di 32, per aver allacciato illecitamente l'impianto elettrico delle proprie abitazioni alla rete pubblica; l'uomo è anche accusato della detenzione di una pianta di marijuanar invenuta nel giardino della propria abitazione. Durante i controlli, grazie al fiuto del cane antidroga "Ron", i militari hanno fatto irruzione in un appartamento in disuso, all'interno del quale hanno rinvenuto 2 piantagioni di "marjiuana" per complessive 90 piante dell'altezza di circa un metro e mezzo ciascuna, complete di impianti di illuminazione e aerazione, inf unzione, allacciate abusivamente alla rete elettrica. Nel corso delle perquisizioni, inoltre, sono stati sequestrati 41 grammi di marijuana, 40 grammi di hashish e una busta in plastica contenente 66 proiettili di vario calibro.